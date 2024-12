Lixo e pedras se acumulam em chafariz de Erechim

A prefeitura de Erechim, por meio da Secretaria de Obras Públicas, Habitação, Segurança e Proteção Social, pediu a ajuda da população para cuidar do chafariz na Praça da Bandeira. Um dos símbolos culturais de Erechim, que faz parte do patrimônio arquitetônico da cidade, construído em 1953, requer muitos cuidados para funcionar.

O secretário de Obras Públicas, Habitação, Segurança e Proteção Social de Erechim, Mario Rossi, comenta que, na manutenção de rotina da secretaria, os servidores retiraram muitas pedras e lixo dentro do chafariz. Segundo ele, peças de plásticos, pedras, garrafas, vidros prejudicam muito o funcionamento das máquinas. "As bombas reutilizam a água armazenada no chafariz para fazer os jatos de água e se tiver, por exemplo, plásticos, vai interromper a passagem da água e, isso, com certeza, vai sobrecarregar as bombas de água que, com o tempo, vão queimar. E a manutenção das 10 bombas, de alta potência, é muito difícil e de alto custo", explica ele.

O secretário clamou para que os moradores da cidade auxiliem na preservação do espaço. "Pedimos à população que ajude a cuidar do chafariz, para que ele continue funcionando, normalmente, embelezando a cidade, fazendo a alegria das crianças, junto com a programação do Natal, sendo um ponto turístico e um dos cartões-postais de nossa cidade", comenta Mario Rossi.