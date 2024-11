DAP fiscaliza obra de cercamento de área do Aeroporto de Erechim

As obras de cercamento do Aeroporto Federal de Erechim Comandante Kraemer passaram pela fiscalização do Departamento Aeroportuário do Rio Grande do Sul (DAP), que enviaram representantes ao local nesta quinta-feira (7).

De acordo com a prefeitura de Erechim, o investimento total do governo do Estado com o cercamento do local é de R$ 1.174.502,65. Na instalação do Indicador de Percurso de Aproximação de Precisão (Papi), equipamento que auxilia a navegação aérea, serão investidos mais R$ 435.120,00, com recursos da Prefeitura de Erechim e emenda parlamentar. A repintura da pista de pouso e decolagem vai receber R$ 197.540,34 com recursos do Estado. Ainda serão investidos R$ 51.318,84 na manutenção do sistema de balizamento, também com verba estadual.

De acordo com a secretária de Administração do município, Izabel Ribeiro, a obra do cercamento teve início em 12 de agosto e está dentro do Regulamento Brasileiro de Aviação Civil (RAC n. 153 - ANAC), respeitando as divisas de áreas públicas e privadas. "Estão sendo instaladas barreiras de proteção em todo o perímetro do sítio aeroportuário, onde foi feito todo o levantamento topográfico pela Prefeitura de Erechim. A conclusão das obras está prevista para meados de fevereiro de 2025", prevê a secretária.

Nos meses de julho, agosto e setembro, o Aeroporto Comandante Kraemer recebeu 1.086 pousos e decolagens, média de 10 pousos e decolagens diários. De acordo com o prefeito de Erechim, Paulo Polis, o cercamento é fundamental para a segurança das comunidades do entorno da área e do próprio funcionamento do aeroporto. "Queremos evitar acidentes com as pessoas, animais e aeronaves, o objetivo da cerca é salvar vidas, que moram nas proximidades e daquelas que utilizam os aviões, e assim manter a normalidade dos voos", enfatizou.