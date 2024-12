Usina do Canastra é desativada em Canela após tubulação se romper

Um deslizamento de terra foi registrado no fim de semana na estrada que liga a localidade do Monjolo à Linha São Paulo, em Canela. O incidente provocou o rompimento de uma adutora da Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE) Equatorial, utilizada para geração de energia na Usina do Canastra. Desde o ocorrido, equipes trabalham para conter o vazamento e reparar os danos.

A Defesa Civil monitora a área usando drones e avaliações técnicas para garantir a segurança e mitigar os riscos. Inicialmente, a Equatorial optou por esvaziar a tubulação para facilitar os reparos, mas posteriormente decidiu mantê-la cheia para ajudar na estabilização dos deslizamentos. Em razão do ocorrido, a Usina do Canastra está desligada desde sábado.

No domingo (1), equipes de vistoria estiveram no local e constataram o agravamento da situação. O coordenador municipal de Defesa Civil, Marcelo Fogaça Rodrigues, juntamente com representantes estaduais, o tenente Bassan e o coronel Sandro Carlos Gonçalves da Silva, deliberaram pelo fechamento imediato da estrada do Monjolo à Linha São Paulo e da via que liga a Usina de Bugres à ERS-235, nas proximidades da Aldeia Indígena Tekoá Kurity.

Segundo as autoridades, a medida foi tomada para preservar vidas, devido ao alto risco de novos deslizamentos. "As estradas são vias importantes de acesso, utilizadas diariamente por moradores e transporte escolar. Mas, diante do perigo iminente, a interdição foi indispensável", destacou o coordenador da Defesa Civil.

As equipes permanecem no local monitorando a evolução da situação. A comunidade está sendo orientada a evitar a circulação nas áreas afetadas. A prioridade, segundo a Defesa Civil, é garantir a segurança de todos até que os riscos sejam completamente eliminados. Ainda não há previsão de liberação da área.