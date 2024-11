Museu do Vinho será a nova atração de Gramado

A cidade de Gramado vai ganhar um novo atrativo relacionado ao enoturismo A cidade terá um Museu do Vinho. O atrativo deverá abrir as portas ao público ainda em dezembro. Com cerca de 200 m², o empreendimento está sendo finalizado em endereço na avenida das Hortênsias, na estrada Gramado/Canela.

A experiência interativa irá contar a história da bebida milenar e apresentar os melhores rótulos do Sul do Brasil. O visitante poderá adquirir e apreciar vinhos fabricados na região de Altos Montes em Flores da Cunha e região, onde concentra-se a maior produção de vinhos do país e também da região de Bento Gonçalves e Vale dos Vinhedos.

A jornada do visitante no museu irá encerrar com uma degustação orientada de vinhos. Conduzida por sommeliers, a atividade irá colocar à prova vinhos do Sul.

O Museu do Vinho Gramado também contará com uma enoteca, uma loja voltada para a apresentação e venda de artigos da enologia. Os visitantes poderão adquirir acessórios e iguarias relacionadas ao consumo de vinhos. O atrativo turístico também terá espaço para degustação de charcutaria e taças especiais no local. A data de abertura do local ainda não foi confirmada pelos empreendedores.