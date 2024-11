Retorno do Trem dos Vales em 2025 é discutido em Brasília

O presidente da Associação dos Municípios de Turismo da Região dos Vales (Amturvales), Charles Rossner, esteve em Brasília para agilizar a retomada do Trem dos Vales. Em reuniões com Ministério do Turismo e autarquias federais foram debatidos temas como captação de recursos, parcerias e recuperação da infraestrutura ferroviária.

Rossner destacou a importância do projeto para impulsionar a economia regional e preservar a memória das ferrovias no Vale do Taquari. O ministro do Turismo, Celso Sabino e representantes da Bancada Gaúcha se comprometeram a buscar apoio para a recuperação da ferrovia entre Muçum e Dois Lajeados. "Estamos trabalhando para que o Trem dos Vales volte a operar o quanto antes, oferecendo uma experiência única e fortalecendo o turismo integrado na região", afirmou.

Além disso, o Dnit garantiu apresentar um plano de reconstrução da Ferrovia do Trigo até o final do ano, enquanto a Amturvales trabalha com prefeituras e a Rumo Logística para viabilizar as obras. A expectativa é que o Trem dos Vales volte a operar em 2025.

"Estamos montando uma força tarefa, junto com o Dnit, para que a Rumo se posicione e para que possamos montar um plano de trabalho de reconstrução da ferrovia. O Dnit por meio da Secretaria de Assuntos Ferroviários se comprometeu a apresentar esse plano de trabalho até o final do ano, além de conseguir uma verba extraordinária para colocar na reconstrução das ferrovias, e, se tudo der certo, para 2025 recuperar as ferrovias e ter a temporada do Trem dos Vales de volta", finalizou o presidente.