Rota das Nuvens une três cidades da Região das Hortênsias

A Rota das Nuvens, novo roteiro turístico que une Gramado, Igrejinha e Três Coroas em um trajeto com cerca de 30 quilômetros a 800 metros acima do nível do mar, foi inaugruado no fim de semana. O evento contou com a presença de aproximadamente 400 pessoas O roteiro turístico reunirá diversos atrativos com foco nas belezas naturais, culturais e gastronômicas das três cidades, como cascatas, trilhas, pousadas e parques.

"O turismo no interior está muito forte, porque cada vez mais as pessoas querem sair do barulho e confusão das cidades e ter um pouco mais de contato com a natureza. E como toda a região é bonita a minha ideia foi trazer todo mundo junto para fazer a máquina gerar ", diz o vice-presidente da Associação de Moradores da Serra Grande, Maciel Burtett. Ele afirma que a expectativa é atrair de 1 mil a 2 mil turistas durante o final de semana, e gerar, no mínimo, 100 empregos.

O projeto é uma iniciativa da entidade e reunirá 20 empreendimentos dos três municípios vizinhos da Região da Hortênsias e do Vale do Paranhana. Os 20 associados realizam eventos de treinamento a fim de elaborar um padrão de qualidade de todos os empreendimentos, segundo Maciel.

"Nós estamos realizando palestras e cursos de treinamento para que todos os associados ofertarem um ótimo atendimento, por exemplo", comenta. Ele afirma a partir de metade de janeiro todos os negócios da associação terão um selo da Rota das Nuvens na frente do estabelecimento a fim de mostrar aos visitantes que o empreendimento, do total de mais de cinco mil na região, faz parte da associação.

"Depois de alinharmos tudo com os associados, iremos aumentar de membros. E realizar novos negócios para a região e novos roteiros turísticos", projeta sem informar a data das iniciativas.

Situada em uma região montanhosa, essa rota proporciona a experiência única de observar as nuvens abaixo dos mirantes, especialmente em dias de frio e nevoeiro, que realçam o encanto da paisagem. Além das belezas naturais, a rota oferece uma programação cultural e gastronômica variada durante o ano todo, com eventos que destacam a culinária típica serrana, produtos artesanais, festas populares e atrações culturais. A região é conhecida por sua hospitalidade e pela preservação das tradições locais, que enriquecem a experiência de cada visitante.

Em janeiro, Igrejinha será sinalizada na entrada com a placa da Rota das Nuvens. "A preocupação imediata é fazer uma obra que terá uma pessoa ou um mapa grande mostrando onde são os lugares e o que a Rota das Nuvens oferece para quem está chegando de carro, por exemplo. E não ficar perdido somente olhando para o celular", comenta.

O vice-presidente da associação ainda explica que o nome do atrativo é devido ao fato de que a maioria dos empreendimentos estão localizados em uma altitude de cerca de 800 metros acima do nível do mar. Outro diferencial é que a rota é conhecida por ser um divisor de águas. Parte das águas das chuvas e nascentes seguem para o Rio Caí e outra parte para o Rio dos Sinos.