Festival Sabores da Colônia é a atração em Nova Petrópolis

Começa neste sábado (30), no Centro de Eventos de Nova Petrópolis, a edição 2024 do Festival Sabores da Colônia. Com programação em sextas-feiras, sábados e domingos até 15 de dezembro, o evento tem início com shows de Porto do Som, Bom de Baile, Super Banda Real e Andri & Hector, sempre com entrada e estacionamento gratuitos.

A abertura oficial do Festival Sabores da Colônia acontecerá no sábado, às 18h. Autoridades, patrocinadores, parceiros, imprensa e toda a comunidade são convidados a participar do momento que oficializa o início da programação. Também no sábado, o evento conta com shows de Porto do Som e Bom de Baile, além de bandinha típica alemã, apresentação musical com William Camargo e danças folclóricas com o Volkstanzgruppe Edelstein.

No domingo, 1º de dezembro, acontecerá a Caminhada Festival Sabores da Colônia, com início às 7h30 e percurso de 16 quilômetros. Durante a tarde e noite do domingo, o Festival Sabores da Colônia ainda traz os shows da Super Banda Real e a dupla Andri e Hector, além da apresentação musical com Roger Siqueira, jogos coloniais e apresentação de danças folclóricas com o Volkstanzgruppe Freundschaftskreis.

Durante todos os dias de programação, o Festival Sabores da Colônia contará com mais de 70 expositores, incluindo agroindústrias, gastronomia, cervejas artesanais e outros produtos. Destaque também para os pães e cucas, que serão assados na hora em quatro fornos à lenha instalados junto ao Centro de Eventos.

Em 2024, o Festival Sabores da Colônia ocorre em datas excepcionais, durante a programação da Magia do Natal, na Rua Coberta. Os dois eventos oferecem programação complementar, permitindo à comunidade e aos visitantes aproveitar as atrações em ambos. Além disso, no domingo, 1º de dezembro, destaca-se o Natal Cooperativo, em Linha Imperial.