Mostra latino-americana de Cinema inicia em Rio Grande

A abertura da 6ª Mostra de Cinema Latino-Americano de Rio Grande, que aconteceu nesta semana e contou com público expressivo para prestigiar a atriz rio-grandina Grace Gianoukas, agraciada com o Prêmio Umbu de Cinema. A distinção foi inédita no evento. Após a cerimônia de entrega, foi realizada a pré-estreia do filme "Clube das Mulheres de Negócios", dirigido por Anna Muylaert.

A coordenadora da Mostra, Raquel Ferreira, ressalta a importância do evento no contexto educacional. "Hoje, nós, enquanto Instituto Federal, uma instituição de educação pública, nos firmamos como uma referência, um momento em que nós chegamos mais próximos da comunidade através da arte e da cultura", afirma.

Após receber a homenagem, Grace expressou seu orgulho pela crescente valorização da cultura local. "A gente vê o mundo aqui do extremo Sul que é um jeito único de ver o mundo, quem está lá em cima não enxerga. Se todo mundo se unir, podemos fazer esse evento se tornar uma referência nacional e internacional, como o Festival de Gramado. Vamos trazer todos para verem o povo maravilhoso, humano, acolhedor e inteligente que temos nessa cidade", declarou.

Criada em 2016, a Mostra de Cinema Latino-Americano de Rio Grande tem como objetivo fomentar a produção audiovisual local, oferecendo uma base teórica e prática que abrange todas as etapas da realização cinematográfica, desde a escrita do roteiro até a pós-produção. A mostra surgiu para exibir os curtas produzidos nas oficinas do Projeto de Extensão "Oficina de Cinema Ofcine", do IFRS, Campus Rio Grande.