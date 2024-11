Prefeitura decreta intervenção no hospital de São José do Norte

O município de São José do Norte decretou intervenção no CNPJ da filial da organização social IBSaúde, responsável pela gestão do Hospital São José do Norte, com o objetivo de garantir a continuidade dos serviços de saúde prestados à população. A medida foi adotada em resposta à identificação, pela gestão municipal, de falhas na administração da organização social contratada que poderiam futuramente comprometer a operação do hospital. A intervenção objetiva garantir o bom atendimento em saúde e o bem-estar da população.

No decreto, editado no fim da semana passada, foi declarada a situação de "perigo público iminente, com risco de interrupção nos serviços" prestados pela IBSaúde no Hospital de São José do Norte. O decreto autoriza a intervenção municipal por meio da requisição administrativa de bens, empregados e serviços do hospital, garantindo a continuidade do atendimento à população.

Para manter a plena continuidade dos serviços, a prefeitura de São José do Norte reorganizou temporariamente o controle da direção do hospital, atuando diretamente na administração, por meio de interventora nomeada. Conforme a prefeita, Fabiany Zogbi Roig, a ação tem como objetivo a transparência e a responsabilidade na gestão dos recursos públicos, além de garantir que os direitos dos cidadãos sejam respeitados no sistema de saúde,

Segundo o secretário de Saúde, Lucas Penteado, a intervenção foi necessária devido à desorganização financeira e administrativa identificada, com o objetivo de prevenir riscos e garantir o pagamento das verbas trabalhistas e dos fornecedores do hospital