Unipampa pleiteia a construção de hospital universitário em Uruguaiana

A demanda pela criação do Hospital Universitário do Pampa (HUP) em Uruguaiana, na Fronteira Oeste do RS para resolver o principal problema de saúde pública na região, atendendo 13 municípios, com uma população somada de 510.448 habitantes foi debatida pela Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa. A comissão é presidida pela deputada Sofia Cavedon (PT).

A proposta foi apresentada pelo reitor da Universidade Federal do Pampa (Unipampa), Edward Frederico Castro Pessano. Uruguaiana foi a cidade escolhida para sediar o hospital porque é onde a maioria dos cursos na área de Saúde da universidade se encontra. Um dos principais motivos para a criação da casa de saúde é a distância de Porto Alegre, onde estão os principais centros de atendimento de média e alta complexidade. A maior parte dos 13 municípios da região fica a uma média de 497 km da capital.

A diretora do campus de Uruguaiana da Unipampa, Cheila Denise Ottonelli Stopiglia destacou o baixo desenvolvimento econômico da região e com uma distribuição muito menor dos estabelecimentos de Saúde. Cheila afirmou que uma média de 90 pacientes saem de Uruguaiana diariamente, com consequências para o tratamento e também destacou o curso de medicina e os laboratórios, com maior centro de simulação médica do Sul do país.

Cheila disse que a ideia é que o hospital seja construído em módulos até chegar aos 180 leitos em suas alas. Já há uma comissão constituída na cidade com todas as instituições e entidades públicas e privadas para colaborar com os trabalhos e uma comissão interna da Unipampa responsável pela proposta técnica para o projeto.