Prefeitura de Caxias do Sul confirma que vai prorrogar benefício para moradores atingidos no bairro Galópolis

Em reunião com os moradores de Galópolis que ainda estão fora de suas casas, devido aos deslizamentos de terra causados pelas chuvas de maio, integrantes da prefeitura de Caxias do Sul anunciaram a prorrogação do auxílio do município. Serão disponibilizadas novas parcelas no valor de um salário mínimo para cerca de 30 famílias, até que possam voltar para seus imóveis.

O secretário do Meio Ambiente, Daniel Caravantes explicou o andamento dos trabalhos técnicos e passou a palavra para o geólogo Nerio Susin, da Terra Service Geologia e Engenharia, empresa contratada pela Prefeitura para fazer os estudos geológicos, para explanar sobre o andamento do estudo. "Acreditamos que até o final do ano tenhamos uma etapa pronta para que possamos fazer as primeiras ações na região para a liberação de algumas moradias", pontuou.

Os trabalhos concentram-se em dois principais eixos: na rua José Casa e próximo à Cascata Véu de Noiva, local mais atingido com os deslizamentos que causaram mortes. Há cerca de 10 casas condenadas e que precisam ser demolidas, outras há necessidade de remoção de terra nos terrenos. O secretário de Obras, Norberto Soletti, explicou que aguarda os estudos para poder realizar movimentação de terra.