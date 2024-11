Músicos participam de atividades gratuitas em Caxias do Sul

Além de espetáculo teatral apresentado e shows com oito atrações locais e regionais, entre os dias 14 e 17 de novembro, o 4º Caxias Soul Duetos, circuito de arte e música realizado em Caxias do Sul, será marcado por diversas atividades gratuitas de capacitação durante o mês de novembro. A próxima ação será um workshop nesta quarta-feira (13), às 19h30, no Teatro do Sesc Caxias do Sul.

Como artistas convidados, estão o guitarrista caxiense Sasha Z e o músico Márcio Petracco, multi-instrumentista, cantor e compositor de Porto Alegre, que fez parte de bandas como TNT e Cowboys Espirituais Sasha dará dicas para chegar no melhorar o timbre e como construir solos, além de falar sobre suas influências e experiências profissionais. Petracco explanará sobre multi-instrumentalismo, debatendo sobre construção e regulagem.

Nos dias 20 e 21 de novembro (quarta-feira e quinta-feira), o visagista, produtor e diretor criativo Pepe Pessoa estará às 19h30, no Sesc Caxias do Sul, falando sobre "Identidade visual: do figurino ao cenário". No primeiro encontro, abordará temas como introdução à identidade visual, direção de arte, importância das cores e planejamento da produção artística. No segundo dia, falará sobre layout e moodboard, briefing de projeto e planejamento para cenografia e figurino.

Após, haverá palestra com o advogado e pesquisador Mousés Stumpf na terça-feira, dia 26 de novembro, às 19h30, na FSG, com o tema "Direito e cultura na sociedade da complexidade". Stumpf falará sobre a dimensão comunicativa plural e diversa da cultura, enquanto direito fundamental e princípio de liberdade. Também abordará culturalismo jurídico e relação institucional junto a órgãos públicos e políticas culturais, entre outros assuntos.