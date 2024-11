Passo Fundo tem queda em indicadores de trânsito em 2024

A prefeitura de Passo Fundo, por meio da secretaria de Segurança Pública, apresentou os dados de acidentes de trânsito dos três primeiros trimestres de 2024. Os dados apontam uma redução nos índices de ocorrências com lesões e atropelamentos, além de uma diminuição expressiva no número de mortes em comparação ao mesmo período de 2023.

A análise dos indicadores de trânsito é realizada há 11 anos pelo Núcleo de Educação para o Trânsito, que monitora o comportamento dos números e avalia os impactos das medidas adotadas. Em 2024, o total de acidentes com danos materiais teve um leve aumento, registrando 1.871 incidentes entre janeiro e setembro — uma alta de 2,86% em relação ao ano passado, quando foram contabilizados 1.819 casos. Apesar disso, a avaliação é de que variação está dentro da normalidade e não representa uma mudança substancial na segurança do trânsito.

Conforme o secretário João Darci Gonçalves da Rosa, a queda nos acidentes mais graves reflete os esforços o para aprimorar a segurança viária na cidade. O destaque está nos acidentes com lesões e atropelamentos, que apresentaram uma queda considerável. "Observamos uma diminuição de 2,2% nas ocorrências com lesões, com nove casos a menos do que em 2023, além de uma redução de 30,77% nos atropelamentos, que caíram de 39 para 27 incidentes," afirma João Darci.

O secretário considera o resultado positivo, especialmente devido ao crescimento constante da frota de veículos na cidade. "A nossa frota aumenta todos os anos, mas os números de acidentes estão em constante queda. Isso é muito bom e mostra o impacto das nossas ações," afirma.

Outro dado refere-se à redução no número de óbitos no trânsito urbano. Em 2024, ocorreram três mortes no período de janeiro a setembro, comparado com cinco no ano anterior, representando uma redução de 40%.