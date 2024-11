UniRitter terá três novos cursos em Canoas em 2025

A UniRitter passará a oferecer os cursos de Odontologia, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas no campus Canoas do centro universitário a partir de 2025. A abertura das turmas foi autorizada pelo Ministério da Educação (MEC), que conferiu nota máxima (5) aos três cursos da instituição. As notas do MEC são calculadas a partir de uma série de indicadores que consideram aspectos como infraestrutura, qualificação dos professores, titulação dos alunos, avaliação do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) e critérios específicos de cada área de conhecimento.

"Já temos a expertise para os cursos, com equipe de docentes preparada para a melhor formação dos estudantes, além da estrutura de salas de aula e laboratórios de última geração. Passadas todas as fases de avaliação, agora colocaremos em prática o que melhor sabemos fazer: oportunizar um conhecimento de qualidade àqueles que sonham em conquistar o diploma e se tornar grandes profissionais", afirma Rachel Ballardin, diretora-geral da UniRitter.

Os interessados em pertencer às primeiras turmas de Odontologia, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas do campus Canoas podem ingressar no centro universitário com utilização da nota do ENEM, vestibular agendado, transferência entre instituições ou inscrição para segunda graduação.