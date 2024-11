Festival do Japão inicia no dia 22 em Esteio

Entre 22 e 24 de novembro, o Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio, vai receber a 11ª edição do Festival do Japão RS. Durante três dias, os visitantes terão oportunidade de fazer uma imersão na cultura do país asiático, através de suas danças tradicionais, músicas, culinária, artes marciais, gastronomia e muito mais, numa verdadeira festa que mescla cultura e aprendizado e mostra a força, talento, criatividade e trabalho do povo japonês.

O palco principal, onde ocorrem as apresentações artísticas, será montado no Pavilhão da Agricultura Familiar, local também da praça de alimentação e onde ficará o Palco Yagurá, local onde o público pode participar das danças e outras atividades ao redor. Nos pavilhões do Artesanato e Internacional, serão instalados os bazares, áreas de exposições e cursos, espaços para jogos e demonstrações e onde será realizado o Anime Buzz.

Tendo como tema "Respeito ao Planeta", a edição de 2024 se propõe a ser mais que a celebração da cultura japonesa, mas também inspirar e conscientizar sobre a importância da resiliência e do cuidado com o meio ambiente, especialmente em tempos de adversidades climáticas e de recuperação do Rio Grande do Sul, que passou pelo maior desastre natural da história com as enchentes de maio. Para reforçar esse compromisso, uma cooperativa estará presente para discutir a questão do lixo e práticas sustentáveis.

A entrada e o estacionamento são gratuitos. O acesso de carros deve ser feito pelo portão 7, junto à avenida Celina Kroeff. A entrada de pedestres deve ser feita pelo portão 3, principal acesso ao Parque, que fica na avenida Independência (lateral da BR-116).