Santa Cruz do Sul recebe o 37º Enart no feriadão

O Parque da Oktoberfest de Santa Cruz do Sul será sede, mais uma vez, de um dos maiores eventos da cultura gaúcha. É o 37º Encontro de Artes e Tradição Gaúcha (Enart), que promete trazer a Santa Cruz do Sul mais de 5 mil artistas amadores para competições de dança. O público que for prestigiar a programação de sexta-feira a domingo, 15 a 17, também terá a oportunidade de adquirir produtos da agricultura familiar, que serão comercializados no Centro de Eventos por agroindústrias locais.

As bancas funcionarão nos três dias de evento, das 9h às 21h. Entre os produtos que serão oferecidos estão biscoitos, bolachas, grostolis, rapaduras, conservas vegetais, bolos, chips de aipim, sucos, nozes, conservas de ovos de codorna, embutidos, bacon, óleos e essências à base de lavanda.

De acordo com o secretário municipal de Agricultura, Décio Hochscheidt, a iniciativa inédita surgiu de uma parceria entre o Município e a organização do evento. "É uma oportunidade para incrementar a renda dos nossos agricultores locais e também promover a produção artesanal local, que preserva costumes e métodos tradicionais de fabricação que prevalecem nas famílias santa-cruzenses", analisa o secretário.

A programação do Enart começa no dia 14 de novembro, com uma mostra artística gratuita no Ginásio Poliesportivo, das 20h às 22h. De 15 a 17, acontecerão as competições, que vão das danças tradicionais à declamação de poesia e apresentações musicais. Os ingressos estão disponíveis no site Minha Entrada Quem levar um brinquedo novo para doação garante a pulseira solidária com desconto.