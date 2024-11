Museu Arqueológico do RS será reaberto em Taquara

O Museu Arqueológico do Rio Grande do Sul (Marsul), localizado no município de Taquara, na Região Metropolitana, reabrirá em dezembro. Após 16 anos fechado para visitação por problemas estruturais, a volta ocorre após a conclusão da reforma da estrutura da sede do museu.

Iniciada em 2022, as obras contemplaram a reforma completa da sede do museu, a descupinização do local, a aquisição de equipamentos técnicos e instrumentos (material elétrico, lupa de bancada, balança de precisão, caixas de polipropileno, geladeira, cortinas), a obtenção de móveis para exposição, entre outras melhorias. O investimento nas intervenções custou R$ 1,7 milhão.

"Abrir as portas do museu é excelente para toda a comunidade", diz a secretária de Estado da Cultura, Beatriz Araujo. Na primeira fase após a reabertura serão realizadas atividades como visitas de estudantes ao museu, realização de oficinas e programas educativos. "Uma visita ao um museu é algo que a gente não esquece, pois aprendemos muito. A escola pode fomentar esse habito", analisa a secretária. Além disso, a outra etapa do processo de reabertura do Marsul contará com o desenvolvimento de uma nova exposição de longa duração que será apresentada no primeiro semestre de 2026.

O Marsul é uma das principais organizações de pesquisa e preservação do patrimônio arqueológico do Estado. Localizado em Taquara, o museu que abriga uma vasta coleção de artefatos que documentam a história e as culturas dos povos que habitaram a região, foi fechado para visitação em 2008 por problemas estruturais. As obras de requalificação da estrutura iniciaram em 2022 e incluíram o desenvolvimento de uma nova exposição de longa duração, contratação de serviços e aquisição de bens e materiais para a instituição.

O museu abriga uma vasta coleção de artefatos que documentam a história e as culturas dos povos que habitaram a região. Criado em 1966, o Marsul tem um dos acervos mais significativos do Brasil, composto majoritariamente por coleções oriundas de pesquisas em sítios pré-coloniais, com datações de até 12 mil anos atrás. São artefatos de grupos caçadores-coletores, pescadores-coletores do litoral, horticultores e também de sítios do período colonial.

Mesmo bloqueado para a visitação, o Marsul continuou recebendo pesquisadores e promovendo atividades sobre o patrimônio arqueológico. Em fevereiro de 2020, a instituição e o designer Cícero Moraes trabalharam na reconstrução facial forense do "Zé", um esqueleto de indivíduo associado a um sítio arqueológico datado de aproximadamente 5 mil anos, integrante do acervo do Marsul. "Vem pesquisadores de todo o Brasil e de várias partes do mundo consultar o acerco do Marsul", comenta a secretária.