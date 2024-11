Museu Histórico das Missões registra 6,2 mil visitantes em outubro deste ano

Inaugurado no mês de julho de 2024, o Museu Histórico das Missões (MHM) tem uma média mensal de 4 mil visitantes, mas no mês de outubro a o fluxo de visitações alcançou 6.207 pessoas.

Os meses de setembro, outubro e novembro são considerados a alta temporada das visitações na região missioneira, especialmente por conta das excursões escolares. Entretanto, o público que tem frequentado o MHM vai além das excursões estudantis, com um número expressivo de frequentadores de outros estados e países, aponta a coordenadora do MHM, Karla Gonzales.

Em outubro foram recebidos 62 visitantes do Paraná, 59 do Piauí, 46 do Amapá, 40 do Pará e um da Bahia, um do Mato Grosso do Sul e um de Minas Gerais. Do exterior, foram seis franceses, quatro argentinos e dois paraguaios. Desde a inauguração, o local também recebeu visitantes da Sérvia, Alemanha, Portugal, Inglaterra, Noruega, Estados Unidos, Chile e Bolívia.

A coordenadora do MHM salienta que os visitantes se encantam com o acervo missioneiro, especialmente as estatuárias. "A preservação da cultura e história missioneiras, a forma de exposição e a modernidade do museu são muito elogiados". Ela cita como atração especial a maquete eletrônica que mostra a sobreposição da Redução de Santo Ângelo.

O secretário municipal de Cultura e Esportes e curador do MHM, Douglas Barbosa, salienta que com o movimento registrado está comprovado o propósito da instalação do Museu. Ele observa que são quatro meses de funcionamento, mostrando a consolidação da cultura como agente econômico da cidade. "Temos um turismo histórico e cultural. Isso é fato, e o MHM reforça nosso protagonismo. Segundo o secretário, o desafio agora é "implementar e viabilizar mais espaços como este de história, educação e comunicação com seu público".

Funcionando no antigo prédio da Prefeitura de Santo Ângelo, localizado no Centro Histórico, o Museu Histórico das Missões (MHM) funciona de terça a sábado, das 9h às 12h e das 14h às 17h30min e, nos domingos e feriados das 14h às 18h. Nas segundas-feiras, o MHM está fechado para a manutenção e organização do acervo. O agendamento de excursões e visitas guiadas podem ser feitos pelo telefone (55) 3312-0142, que também é WhatsApp, e o e-mail é: [email protected]