Teatro Municipal de Rio Grande vai passar por obras de restauro

O Teatro Municipal de Rio Grande, um dos principais ícones culturais da cidade, está prestes a passar por um processo emergencial de restauro, após sofrer graves danos devido às enchentes que atingiram Rio Grande e o estado do Rio Grande do Sul em maio deste ano. O anúncio foi realizado pelo prefeito Fábio Branco nesta terça-feira (12), no hall do próprio teatro.

O projeto, aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura do governo estadual foi elaborado pela produtora cultural Santa Fé Produtora e Patrimônio, e contempla a restauração total do palco, a complementação do sistema de som, troca de área de carpetes, termoacústica, bem como ações de educação patrimonial. Estimadas para iniciar no começo do próximo ano, mediante a captação dos recursos, o valor total investido será de R$ 1,9 milhão. Após o início de obras, a previsão de duração será de seis meses. A contrapartida do município no processo será a aquisição e instalação de uma nova cortina para o palco.

Branco destacou que o objetivo da prefeitura é fazer com que o Teatro Municipal passe a ser cada vez mais utilizado, ocupado e visitado. "Esse investimento vai qualificar nosso teatro, ampliando a capacidade de atendimento e, principalmente, qualificando o atendimento oferecido aqui nesse equipamento público", enfatizou o prefeito.

O secretário de Cultura de Rio Grande, Luís Henrique Drevnovicz, explicou que esse foi um edital específico voltado à recuperação de patrimônios tombados nas cidades atingidas pelas enchentes de maio e que possuíam decretação de situação de calamidade pública reconhecida. Apenas 13 cidades do Rio Grande do Sul conseguiram a aprovação dos seus projetos.

O diretor do Teatro, Bira Lopes, narrou que durante as enchentes de maio o porão do equipamento público - na época sem um sistema de drenagem eficaz - foi invadido pelas águas, assim como parte da plateia, o palco e os carpetes presentes no piso e nas paredes da área interna do prédio. Para ele, a aprovação do projeto vai oportunizar a realização de um sonho antigo do teatro, justamente a recuperação desses itens.

O projeto de restauro do Teatro Municipal inclui um Plano de Educação Patrimonial, que visa envolver escolas públicas no conhecimento da história e importância do teatro. Durante as obras, os alunos terão a oportunidade de visitar o prédio, onde aprenderão sobre sua história e funcionamento, com a orientação de integrantes do teatro e participantes do projeto.

O plano também contempla acessibilidade. Serão realizadas visitas guiadas para deficientes auditivos, com intérprete de libras, e para deficientes visuais, que poderão explorar uma miniatura 3D da fachada do teatro, acompanhada por uma placa em braile. Além disso, ao final, haverá um produto audiovisual resultante do projeto, que contará com legendas e audiodescrição. Todo o restauro será registrado por drones e por câmeras, produzindo o respectivo material.