Gramado tem programação para mês da consciência negra

No Mês da Consciência Negra, celebrado em novembro, o Palácio do Kikito, também conhecido como Museu do Festival de Cinema de Gramado, promove uma programação dedicada à valorização da cultura afro-brasileira e à reflexão sobre a diversidade. As atividades incluem exibições, visitas mediadas e oficinas educativas.

No Cineminha do Palácio do Kikito, será exibido o curta-metragem Menina Bonita do Laço de Fita, de Claudio Bittencourt e Diego Lopes, inspirado na obra homônima de Ana Maria Machado.

A animação aborda temas de autoestima e valorização da negritude através da história de uma menina admirada por sua beleza e da amizade com um coelho que deseja ser como ela. A exibição acontece de terça-feira a domingo, das 11h às 18h, e busca inspirar os visitantes a celebrarem a diversidade racial e cultural.

As ações educativas destacam-se no calendário através de visitas mediadas para escolas conhecerem o Palácio do Kikito. Nos dias 12, 13 e 14 de novembro, o Programa de Aprendizagem, Desenvolvimento e Inclusão (Padi) de Gramado também receberá atividades culturais com turmas distintas.

Durante as visitas ao Palácio do Kikito, os estudantes participarão de uma atividade de expressão artística, inspirados pelo curta-metragem exibido, onde poderão criar ilustrações ou mensagens que representem suas identidades e características culturais.

As atividades podem ser agendadas pelo WhatsApp (54) 3905-4811 ou pelo e-mail [email protected]

No dia 20 de novembro, às 15h, o Curso de Guias de Turismo do IFRS (Osório) participa de uma visita guiada ao museu, na qual conhecerão a história do Kikito e do Festival de Cinema, e poderão participar das atividades interativas e cineminha do Museu.

A exposição Kikito em Cena: Uma Biografia do Deus do Bom Humor traz a história de um dos ícones do cinema brasileiro, o Kikito.

A mostra, que inclui um documentário, é dedicada ao famoso símbolo do Festival de Cinema de Gramado, destacando sua relevância cultural. Em 2023, a exposição se tornou itinerante, visitando escolas em Gramado e Canela, onde promove oficinas e palestras educativas.

Neste mês, a exposição estará na EMEF Senador Salgado Filho, em Gramado, de 4 a 30 de novembro, de segunda a sexta, das 8h às 17h. No dia 22 de novembro, às 8h, a escola também sediará uma oficina de releitura do Kikito e uma conversa sobre museus e patrimônio.