Serra gaúcha recebe encontros voltados para a inovação

Os municípios de Bento Gonçalves, Caxias do Sul e Garibaldi, na Serra gaúcha, recepcionarão o Hélice Conecta, iniciativa de inovação gratuita promovida pelo Instituto Hélice. A ação contará com painéis sobre inteligência artificial, negócios de startups e inovação na prática nas três cidades.

O primeiro evento ocorre, em Bento Gonçalves, na próxima quinta-feira (21), das 17h45 às 20h30min, no Campus Bento Gonçalves da Universidade de Caxias do Sul (UCS). Depois, o evento, que é itinerante, vai para Caxias do Sul, em 28 de novembro, na Câmara de Indústria, Comércios e Serviços de Caxias do Sul, na rua Ítalo Victor Bersani, 1134. E o último, em Garibaldi, no dia 4 de dezembro, na Faculdade de Integração do Ensino Superior do Cone Sul (FISUL), na Avenida Presidente Vargas, 561.

A ação é uma oportunidade para pessoas interessadas por inovação, empresários e outros agentes do ecossistema se conhecerem e compartilharem conhecimentos e experiências. Todos os eventos contarão com um momento de coffe break, a fim de proporcionar o contato entre os participantes e trocas de saberes entre os participantes. "Esse é a hora para justamente a gente se conectar. E a partir desta conexão para quem sabe gerar negócios também", explica, o Head de Inovação, João Paviani.

Ele comenta que cada Hélice Conecta terá uma programação própria, de acordo com o perfil de cada município. No entanto, os três encontros terão um case de sucesso de uma empresa e uma startup contanto a sua história. Entre os destaques da programação de cada organização estão os cases voltados à adaptação de negócios aos meios digitais, em Bento Gonçalves. Já em Caxias do Sul, o destaque fica por conta da palestra "Liderança e Transformação" do Daniel Randon,. E, por último, o case Bubuyog da startup de Garibaldi, que abordará a comercialização de aço que estava parado nas indústrias.

Lançado em 2024, o Hélice Conecta é uma iniciativa com o propósito de reunir e engajar o ecossistema de inovação dos municípios por onde passar. Nas edições que já ocorrerão em Flores da Cunha, Farroupilha, Carlos Barbosa e Canela, entre as lições deixadas, estão que a temática da inovação refere as empresas e organizações de todos os tamanhos, e não apenas as megacorporações, de acordo com o João Paviani. "Inovação não é, necessariamente, sobre tecnologia, que é um meio para isso. É sobre pessoas e mudança de mentalidade. Não é só para as grandes empresas. Todo empreendedor tem que estar atento ao que está acontecendo no mercado e adaptar os seus negócios", analisa Paviani.

O evento é gratuito e aberto a toda a comunidade. O único pré-requisito para praticar é se interessar por inovação, diz Paviani. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas diretamente através do Instituto Hélice.