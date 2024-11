Gramado terá museu bíblico com peças direto de Israel

Um grupo empresarial reconhecido por abrigar marcas renomadas em Gramado anunciou a aquisição de mais um empreendimento em Gramado: o GEO Museu, anteriormente pertencente à Turistur Gramado. A proposta de compra surgiu pelo desejo dos antigos proprietários de encontrar uma empresa que garantisse a continuidade do museu, mantendo sua essência e legado.

Com a nova administração, o local será transformado em um complexo que oferecerá seis operações distintas, unindo experiências culturais, gastronômicas e de luxo em um só espaço. Entre as novidades, o museu contará com uma ampliação do acervo espacial, fóssil e gemológico, além de algumas peças vindas de Israel. O Holy World - Museu Bíblico oferece uma jornada por grandes histórias das Escrituras, permitindo aos visitantes reviver momentos profundos e inspiradores da Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse.

A partir do dia 15 de novembro, os visitantes de Gramado poderão desfrutar de um ambiente que abriga o GEO Museu, o Holy World - Museu Bíblico, uma loja de carros de luxo, além de outros atrativos. A operação ficará por conta do HR Group. "Estamos criando um espaço que une marcas icônicas e oferece experiências únicas aos visitantes. Cada operação será gerida de forma independente, para que cada uma mantenha sua identidade e excelência de atendimento," comenta o executivo do grupo, José Augusto Freiberger. A responsabilidade pelas operações ficará a cargo de Victor Antônio, que liderará o andamento das atividades do complexo, visando aprimorar a experiência e o atendimento de cada atração.