Cesta básica tem alta de 3% em São Leopoldo

O valor da cesta básica em São Leopoldo, no Vale do Rio dos Sinos, sofreu uma variação de 2,93% em relação ao mês anterior, totalizando R$ 693,13, enquanto a cesta básica de outubro foi avaliada em R$ 673,42, segundo o Procon do município, que divulgou a pesquisa de preços da cesta básica. A sondagem foi realizada pelo órgão no início da primeira semana de novembro, avaliando 27 itens de alimentação, higiene pessoal e limpeza.

Entre os produtos com maior aumento no preço, destacam-se o biscoito, com 67%, o óleo de soja, com 34% e o frango resfriado com 32% de aumento desde a última pesquisa. Já os itens com maior redução foram o extrato de tomate, com -33%, a banana, com -29% e a água sanitária com -16%. Pão, papel higiênico, sabão em barra, sal, salsicha, carne de 2ª, ovos e batatas foram itens que não sofreram alteração de preço entre as datas das duas pesquisas.