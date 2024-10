Nova Petrópolis recebe evento fotográfico do Rio de Janeiro

Entre 5 e 7 de novembro Nova Petrópolis será destino de centenas de profissionais da área da fotografia e vídeo. O congresso Photo In Rio - edição Serra Gaúcha, acontecerá no Centro de Eventos com a participação de 42 palestrantes em três palcos simultâneos. Além das mais de 60 horas de conteúdo, teórico e prático, os participantes contarão com feira de empresas do setor e locais, momentos de networking, confraternização e ainda participarão de diversos sorteios.

"Estamos organizando esse evento há mais de um ano. A expectativa está enorme e temos certeza que nossos congressistas sairão do evento renovados e cheios de novas ideias e perspectivas. Inclusive, para alguns profissionais que perderam seus equipamentos nas enchentes, o evento proporcionou passaportes com 80% de desconto como uma forma de dizer: não desistam", destaca Márcio Sheeny, coordenador do evento.

As palestras abordarão todos os segmentos de fotografia e vídeo, inteligência artificial, fotografia como um negócio, marketing e experiência do cliente, podendo ser acessado, inclusive, por entusiastas e estudantes de fotografia e cinema, pessoas que têm fotografia e criação de vídeos como hobby, empreendedores que buscam uma expertise de posicionamento de marca e quem busca ampliar o seu negócio.

O congresso também tem um app personalizado com todas as informações do evento e um espaço de networking entre os mais de 800 fotógrafos inscritos no app. O Photo In Rio Conference acontece desde 2019 e hoje é reconhecido como um dos principais congressos de fotografia e vídeo da América Latina. Em 2024, a edição Rio de Janeiro aconteceu de 2 a 4 julho com 32 palestras e a participação de cerca de 700 pessoas.