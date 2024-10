Aeroporto de Erechim é fechado para complemento de obras

As obras já iniciaram e, por medida de segurança, o aeroporto ficará fechado nos próximos dias. A previsão é que tudo esteja pronto até o dia 8 de novembro, antes do início da Frinape 2024 O Aeroporto Comandante Kraemer, em Erechim, vai receber mais de R$ 1,8 milhão em investimentos em infraestrutura e novos equipamentos.. A previsão é que tudo esteja pronto até o dia 8 de novembro,, que será realizada de 14 e 24 de novembro na cidade

O chefe do Departamento de Administração de Aeroportos do Rio Grande do Sul, Mario Antônio Carlette de Assis, disse que a suspensão dos voos, nos próximos dias, é fundamental para a segurança, já que haverá máquinas e pessoas trabalhando na pista de pouso. O secretário de Gestão e Governança, Edgar Marmentini, afirma que o aeroporto de Erechim tem utilização diária de voos de pequenas aeronaves, principalmente, voos particulares e relacionado a negócios. "Para se ter uma ideia do que estamos falando, nos meses de julho, agosto e setembro foram 1.086 pousos e decolagens no nosso aeroporto. Isso dá uma média de mais de 10 pousos e decolagens por dia", observa o secretário.

O investimento no cercamento de toda área patrimonial do aeroporto será de R$ 1.17 milhão. Na instalação do Indicador de Percurso de Aproximação de Precisão (PAPI), equipamento que auxilia a navegação aérea, serão investidos mais R$ 435 mil

Já a repintura da pista de pouso e decolagem vai receber R$ 197,5 mil em melhorias. Ainda serão aplicados mais R$ 51,3 mil na manutenção do sistema de balizamento. Os recursos são municipais e estaduais.