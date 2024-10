Com investimento de R$ 6 milhões, ambulatório é aberto em Lajeado

O governador Eduardo Leite inaugurou, na Fundação para Reabilitação das Deformidades Crânio Faciais e Reabilitação Auditiva, de Lajeado, o ambulatório de fissuras labiopalatinas e reabilitação auditiva. A secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, participou da solenidade. O ambulatório foi construído com investimento de R$ 4,1 milhões do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), e R$ 1,9 milhão da prefeitura de Lajeado, totalizando R$ 6 milhões na obra.

Durante a solenidade, o governador adiantou parte do anúncio de investimento na saúde que será feito nos próximos dias, confirmando que o Estado realizará novo aporte de R$ 2,1 milhões para compra do mobiliário que irá completar a unidade recém-inaugurada.

A Universidade do Vale do Taquari (Univates) destinou uma área de 1,3 mil metros quadrados para a construção do ambulatório. A Fundef fornecerá os equipamentos e profissionais para o atendimento, e o Hospital Bruno Born oferecerá a retaguarda hospitalar.

Na área de atendimento à fissura labiopalatal, a instituição é referência para as macrorregiões de saúde Norte, Centro-Oeste, Vales e Missioneira. A fissura labiopalatina é uma anomalia congênita que se caracteriza por uma abertura no lábio e/ou no palato resultante do desenvolvimento incompleto dessas estruturas durante a gestação. Na área de atendimento à reabilitação auditiva, o local é referência para a macrorregião dos Vales.

"Estamos muito felizes por termos sido escolhidos pelo Estado para receber esse novo e moderno espaço. Os programas Avançar e Assistir tem uma repercussão positiva no Estado inteiro", frisou o presidente da Fundef, Ito Lanius.

A Fundef é uma instituição beneficente que busca a reabilitação de pessoas com fissuras labiopalatinas e deficiência auditiva. A equipe é composta por cirurgiões, assistente social, psicóloga, nutricionista, fonoaudiólogas, pediatra, enfermeira, fisioterapeuta, otorrinolaringologista, traumatologista, pedagoga, dentistas e equipe administrativa e de apoio.