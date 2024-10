City tour é a nova opção turística para visitantes de Santana do Livramento

Após o passeio do Trem do Pampa City Tour Origens, realizado em parceria com a agência de turismo Corticeiras e operado pela Giordani Turismo. , a cidade de Santana do Livramento passa a ter um novo atrativo aos turistas. O destino, que tradicionalmente é uma escolha para quem deseja fazer compras em free shops - e agora pelo trem - é rico em história e cultura, o que pode ser visto no, realizado em parceria com a agência de turismo Corticeiras e operado pela Giordani Turismo.

Durante aproximadamente três horas de passeio, o City Tour Origens proporciona uma viagem no tempo, através de uma imersão na história, cultura, desenvolvimento social e econômico da cidade gaúcha que compartilha sua fronteira com Rivera no Uruguai. O roteiro percorre pontos como o tradicional obelisco no Parque Internacional, os casarões com detalhes da influência portuguesa e espanhola construídos no início do século XIX e o campo de golf mais antigo em atividade no Brasil (construído em 1915), que fazia parte do complexo social do Frigorífico Armour, que funcionou até a década de 1980 e foi um dos responsáveis pelo desenvolvimento econômico da cidade.

Com transporte e guiamento, o passeio contempla ainda visita panorâmica à Vila Grega e Vila Inglesa, mostrando a diversidade cultural de Santana do Livramento, e também a Casa de David Canabarro, um dos líderes da Revolução Farroupilha e que deixou sua marca na região.

O passeio tem saída da Estação Férrea às 8h30 e 13h30, com grupos de no mínimo 20 passageiros, independente do dia da semana. O valor do passeio é R$ 126,00 por pessoa.