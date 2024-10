Monumento ao Imigrante tem novo local em Lajeado

Como forma de garantir a preservação do patrimônio histórico e cultural do município, a prefeitura de Lajeado finalizou o processo de restauração do Monumento ao Imigrante e transferiu a obra para o Parque do Imigrante. O monumento foi retirado em dezembro de 2023 do canteiro central da avenida Senador Alberto Pasqualini. A escultura apresentava sinais de deterioração causados por fatores climáticos, como rachaduras, desgastes, trincos, além de pichações.

Após o restauro, as peças foram destinadas ao novo local no Parque do Imigrante. O novo local de instalação foi decidido em conjunto com o Conselho Municipal de Cultura, que é formado por representantes da administração e por membros da sociedade civil.

A restauração do monumento de 3,5 metros de altura foi realizada pelo artista plástico lajeadense Marcos Datsch, autor da obra. A estátua simboliza o esforço dos imigrantes, retratando dois homens, uma mulher, uma criança e uma roda.

"Comecei fazendo uma lixação utilizando escovas de aço para remover as camadas antigas e preparar a superfície. Em seguida, todos os furos foram preenchidos com massa corrida, garantindo que a estrutura ficasse uniforme e resistente. Lixei a peça duas vezes antes de realizar a pintura final. Esse trabalho é extremamente delicado e requer bastante tempo, mas o resultado final compensa o esforço", ressalta o artista ao explicar o processo.