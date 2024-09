Lajeado fará entrega da restauração de monumentos na sexta-feira

A tradicional Semana Farroupilha de Lajeado, que celebra a cultura gaúcha, terá início nesta sexta-feira (13) e se estenderá até a próxima sexta-feira, dia 20 de setembro. O primeiro momento dos festejos será marcado pelo Ato Simbólico de Entrega do Restauro dos Monumentos Históricos da Praça da Matriz, que fica na rua Borges de Medeiros, no centro de Lajeado. A entrega acontecerá às 9h30.

Os monumentos homenageiam o Centenário da Independência do Brasil e o Centenário da Revolução Farroupilha. A restauração, iniciada em 24 de julho, foi concluída no dia 10 de setembro pelo escultor Marcos Datsch. Com mais de 40 anos de experiência em esculturas, Datsch é proprietário do ateliê Daty Esculturas e tem trabalhos espalhados por todo o Brasil.

A restauração dos monumentos envolveu uma série de procedimentos detalhados e cuidadosos. "O primeiro passo foi a limpeza das peças com ácido, removendo resíduos acumulados ao longo dos anos. Após, passamos pela fase de reparação de pequenas fissuras e desgastes naturais, utilizando lixas e materiais adequados para manter a originalidade das obras. Por fim, foi passado uma camada de impermeabilizante para tornar as peças resistentes à penetração de água", explica Datsch.

A cerimônia de entrega marca o início da 5ª Semana Farroupilha de Lajeado, que está repleta de atividades culturais, tradicionalistas e momentos de celebração da identidade gaúcha. "Iniciar a Semana Farroupilha com esse gesto é uma forma de valorizar nossa tradição e assegurar que essa herança cultural continue viva em nossa sociedade. Essa ação representa uma contribuição importante da Secretaria da Cultura, Esporte e Lazer com o Conselho Municipal de Cultura", avalia a Secretária da Secel, Talita Fracalossi.