Boulevard Encantado ganha data de inauguração

Inicialmente prevista para dezembro ganhou uma nova data para a abertura, a inauguração do Boulevard Encantado, no Vale do Taquari. O anúncio foi feito nesta semana pelos empreendedores. Com uma área de 36 mil m², o complexo contará com lojas, restaurantes e ambientes culturais, além de um hotel da rede Laghetto - este ainda em construção.

O complexo abrirá as portas oficialmente no dia 21 de novembro, em evento que deve reunir autoridades, empresários e o setor turístico local. Profissionais trabalham nos últimos detalhes do projeto, enquanto lojistas atuam na instalação das operações comerciais que iniciarão a partir da inauguração. Entre as atrações do evento estão shows, tour guiado pelo complexo e apresentação da programação oficial do espaço.

Com o investimento de R$ 28 milhões, o complexo terá a capacidade para abrigar cerca de 3 mil pessoas diariamente. O espaço fica às margens da Lagoa da Garibaldi, localizado cerca de dois quilômetros de outra atração da cidade, o Cristo Protetor. Já a unidade do Hotel Laghetto terá quartos com vista panorâmica cuja construção deve iniciar em 2025.