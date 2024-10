Prefeitura de Erechim pede ao DNIT a reinstalação de radares de velocidade

A prefeitura de Erechim enviou uma solicitação ao supervisor regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) do Rio Grande do Sul, Adalberto Jurach, para que sejam restabelecidos os controladores de velocidade na BR-153. O pedido é para que sejam instalados os equipamentos ao longo do perímetro urbano da cidade da Região Norte gaúcha.

Conforme o secretário de Obras Públicas, Habitação, Segurança e Proteção Social, Mario Rossi, sem os controladores de velocidade, os pedestres que precisam se deslocar pelos trevos do bairro Atlântico, Aeroporto, e na entrada e saída do bairro Progresso, na baixada da BR-153, e na travessia do bairro Estevam Carraro, convivem diariamente com o perigo. "Esta situação resultou num grande volume de acidentes graves e fatais nos últimos meses, principalmente, devido à imprudência dos motoristas que trafegam em alta velocidade e de forma perigosa, colocando vidas em risco, situação que os controladores de velocidade podem evitar", observa secretário.

O chefe da Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal de Erechim, Regivaldo Tonon, afirma que os três acidentes fatais ocorridos no trecho foram nas proximidades dos pontos onde estavam os controladores eletrônicos de velocidade. A retirada ocorreu por conta da contratação de uma nova empresa que irá gerenciar os radares nas rodovias federais do Rio Grande do Sul.

O prefeito, Paulo Polis, afirma que a situação é gravíssima e a população erechinense está correndo perigo diariamente. "Precisamos que o DNIT olhe com muita atenção o nosso caso, porque já perdemos três vidas, nestes locais, isso requer providências urgentes, e o mais rápido a ser feito é reinstalar os controladores de velocidade nos locais citados. Só assim vamos garantir uma resposta rápida à população, restaurar a segurança no trânsito e salvar vidas", ressalta o prefeito Polis.