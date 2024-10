Santo Ângelo instala quebra-molas sustentável em ruas

Uma medida inovadora está sendo implementada no trânsito de Santo Ângelo. Trata-se dos redutores ecológicos de velocidade, os populares quebra-molas, que são feitos com a utilização de borracha reciclada e fixados no asfalto com parafusos, de forma mais econômica e sustentável ao meio ambiente.

O diretor da Coordenadoria Municipal de Mobilidade Urbana, Gerson Rodrigues, destaca que o equipamento possui maior durabilidade, eficiência e resistência que o modelo convencional, produzindo mais segurança no trânsito. "Uma nova opção com vantagens em termos de durabilidade e visibilidade, uma vez que não necessita de pintura. Além do apelo ecológico é preciso salientar a facilidade de instalação", observa Gerson.

A instalação está sendo realizada na avenida Salgado Filho, nas proximidades da confluência com o trevo de acesso a avenida Universidade das Missões. Gerson Rodrigues destaca que a escolha dos locais se deu em virtude das estatísticas dos números de acidentes.