São Francisco de Paula terá plano para ações até 2050

O município de São Francisco de Paula, na Serra gaúcha projeta, no período de 18 meses, com a Universidade de Caxias do Sul (UCS) a execução do Plano São Chico 2050. O contrato da prestação de consultoria especializada da UCS para o planejamento sustentável das próximos décadas foi assinado na semana passada. A iniciativa tem um investimento de R$ 2,3 milhões e busca proporcionar ao município um crescimento organizada, integrado e sustentável para os próximos 30 anos, de acordo com o prefeito de São Francisco de Paula, Marcos Aguzzolli.

A equipe do projeto contará com 30 pessoas que irão realizar diagnósticos e gerar relatórios de soluções para os planos Diretor, de Resíduos, de Drenagem e de Emergências Climáticas de São Francisco de Paula, entre outras áreas. A iniciativa também atuará no planejamento e diretrizes sobre o meio ambiente, mobilidade urbana, Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, diagnóstico socioambiental de Áreas de Preservação Permanente, Plano de Desenvolvimento Turístico, dentre outros setores.

"O São Chico 2050, com todas as fases, será desenvolvido em 18 meses. Nos primeiros três meses serão realizados os diagnósticos preliminares do município.", explica a assessora especial do Gabinete do Prefeito, Sandra Stehling. Ela realizou a concepção do planejamento estratégico do projeto de desenvolvimento e escreveu o Termo de Referência, para contratação da UCS.

"Para que existam ações práticas o planejamento será ancorado não só dentro da prefeitura, mas também envolvendo todo o setor empresarial que foram ouvidos. O Plano São Chico quer evitar problemas no futuro para crescer de forma planejada, a fim de que grandes projetos não venham impactar o município. Esse planejamento é importante também para setor empresarial", analisa Sandra Stehling.

Além disso, a fim de garantir a continuidade do projeto ao longo das próximas gestões, foi criado um comitê gestor com funcionários de carreira do Poder Público de diversas áreas, como, arquitetos, engenheiros, entre outros, para assistir todo o desenvolvimento do projeto.

"Esse comitê irá acompanhará todo o desenvolvimento do projeto para que de dentro da prefeitura eles conheçam todo os mecanismos e que todas as áreas se comuniquem. E o setor empresarial também cobra toda essa questão da gestão futura", explica.

Segundo o prefeito, Marcos Aguzzolli, além da temática ambiental e social, a iniciativa irá atrair diversos investimentos visto que é cada vez mais recorrente as empresas optarem pelas cidades que tem o selo verde - certificado de sustentabilidade. Recentemente, a cidade foi oficializada como a sede da construção de um autódromo internacional, com um complexo voltado ao turismo. A previsão é que, ao total, o empreendimento custe R$ 3 bilhões.