Prefeitura vai assumir prédio de antigo shopping de Caxias do Sul

A prefeitura de Caxias do Sul e a ZWAP Empreendimentos Imobiliários, proprietária do Caxias Plaza Shopping, firmaram contrato de locação do imóvel para a instalação do Centro de Capacitação e Comércio. O contrato foi assinado pelo prefeito, Adiló Didomenico e pelo empresário Romolo Augusto de Oliveira Junior, da ZWAP

O prédio locado pelo município, na área central, será utilizado para abrigar comerciantes ambulantes que hoje utilizam as calçadas das ruas Dr. Montaury e Marechal Floriano. O local será gerenciado pela Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Inovação (SDEI) em parceria com a Secretaria do Urbanismo (SMU). O plano inclui, ainda, instalar no local o Banco do Vestuário, e salas para seleção de alunos e para aulas de cursos profissionalizantes do programa Capacita Caxias.

A próxima etapa do processo de mudança é a publicação de um edital de chamamento para que os comerciantes, que hoje ocupam as ruas, sejam credenciados. Já estão sendo promovidas orientações aos trabalhadores, com auxílio de tradução em francês pelo Núcleo de Extensão da Universidade de Caxias do Sul (UCS). Após o início do funcionamento do espaço, com prazo previsto até o final do ano, caberá à SMU fiscalizar e intervir em pontos com comércio ambulante nas vias de passeio público. A prefeitura providenciará, também, a habilitação de microempreendedores individuais (MEIs) aos futuros vendedores do Centro de Capacitação e Comércio.