Indústria e serviços puxam alta na economia de Caxias do Sul

O desempenho da economia de Caxias do Sul em agosto registrou um crescimento de 1,3% em relação ao mês anterior. Esse resultado foi impulsionado pelos setores de indústria, que avançou 2,4%, e serviços, com crescimento de 2,1%. Em contrapartida, o comércio apresentou retração de 3,7% no mesmo período.

Na comparação anual, agosto de 2024 em relação ao mesmo mês de 2023, a economia local cresceu 6%. O setor de serviços foi novamente o destaque. O diretor de Planejamento, Economia e Estatística da CIC Caxias Alexander Messias pontuou que o desempenho da indústria em agosto sobre julho foi puxado pelas compras industriais, enquanto as vendas retroagiram. "A indústria compra para depois vender. Isso quer dizer que o setor tem pedidos em carteira, e essas compras vão se tornar vendas nos próximos meses, o que corrobora a nossa visão otimista de um bom desempenho da economia em 2024", destacou Messias.

No acumulado do ano, entre janeiro e agosto de 2024, o crescimento geral da economia foi de 7,3%. Em uma análise de longo prazo (últimos 12 meses), o crescimento foi de 4,4%, com o setor de serviços mantendo forte desempenho (15,4%), apesar de um ritmo mais lento, enquanto a indústria recuou 0,5% e o comércio teve uma leve recuperação de 0,6%.

Já o mercado de trabalho formal também apresentou dados positivos em agosto. Caxias do Sul registrou a criação de 551 novos postos de trabalho, resultado de 8.686 admissões e 8.135 desligamentos. O setor de serviços liderou a geração de empregos, com 384 novas vagas, seguido pela indústria, que adicionou 183 postos, e pelo comércio, que criou 26 novos empregos.

Por outro lado, os setores de agropecuária e construção tiveram saldo negativo. No acumulado de 2024, já foram gerados 6,7 mil empregos formais na cidade. No âmbito do comércio internacional, o mês de agosto apresentou uma queda significativa no saldo da balança comercial, que recuou 68,5% em relação a julho As importações tiveram alta, com destaque para a compra de máquinas e aparelhos, que representaram 50% das importações.