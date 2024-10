Prefeitura de Caxias do Sul publica edital para buscar empresa que termine obra de passagem no interior

A Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Caxias do Sul informou que foi publicado o edital de licitação para a construção da nova ponte do Rio Piaí, localizada na comunidade de barros Pimental, entre Sebastopol em Vila Cristina e Faria Lemos em Santa Lúcia do Piaí. A sessão pública da licitação está marcada para ocorrer no dia 7 de novembro.

A travessia faz a ligação da Estrada Municipal João Edgar Jung e a Estrada Municipal 92, que foram asfaltadas e tiveram trechos danificados com as fortes chuvas de maio. A ponte terá 100 metros de extensão com valor total da contratação de R$ 3,9 milhões. O recurso é proveniente de financiamento do Banco de Desenvolvimento da América Latina, da Corporação Andina de Fomento (CAF).

A obra foi abandonada pela empresa Lajecril Artefatos de Cimento LTDA e a rescisão do contrato foi publicado no Diário Oficial do Município em fevereiro de 2023. Desde então, dois novos editais já foram publicados (o primeiro deu deserto, já no segundo as empresas não apresentaram a documentação exigida). O trecho é bastante utilizado pelos motoristas, para escoar a produção de hortifrutigranjeiros até Porto Alegre. Além disso, o trecho representa uma ligação importante entre a BR-116 e a Rota do Sol.