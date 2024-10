Operação Verão no RS é lançada e vai contratar 440 guarda-vidas

A Operação Verão Total 2024/2025 já começa a movimentar o litoral gaúcho em outubro, com as ações de preparação do Corpo de Bombeiros Militar (CBMRS). Embora a fase oficial da operação comece somente em dezembro, a nova edição foi instituída por decreto publicado na segunda-feira (7). Em dezembro, além do trabalho dos bombeiros militares e dos guarda-vidas civis temporários, os veranistas contarão com uma série de serviços oferecidos pelo governo do Estado, voltados ao atendimento e à segurança no litoral.

O Corpo de Bombeiros está com inscrições abertas até 16 de outubro para a contratação de 440 guarda-vidas civis temporários. As vagas estão disponíveis tanto para novos candidatos quanto para profissionais que buscam recertificação, divididas entre a metade Norte do Estado (340 vagas) e a metade Sul (100 vagas).

Coordenada pelo Gabinete de Projetos Especiais (GPE), vinculado ao gabinete do vice-governador Gabriel Souza, a Operação Verão Total é estruturada em cinco eixos - mobilidade, segurança pública, desenvolvimento econômico, bem-estar social e comunicação. "Iniciamos agora a preparação para mais uma edição deste que é o programa mais transversal do governo e reforça a segurança da região neste período em que milhares de pessoas se deslocam para as praias gaúchas", destacou Gabriel.

Cada uma das áreas terá pontos de apoio para a oferta de serviços aos turistas e moradores da região litorânea, como ações para segurança de banhistas, educação de trânsito, fomento ao turismo e conscientização sobre o meio ambiente. A data da abertura oficial da operação ainda será definida. A temporada se estenderá até março de 2025.