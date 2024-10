Operação recupera 121 postes da CEEE Equatorial no Litoral Norte

A polícia recuperou, na semana passada, 121 postes e outros equipamentos que tinham sido desviados da CEEE Grupo Equatorial. O material foi localizado em um sítio localizado em Osório, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul.

O desvio foi verificado pelas equipes de segurança, logística e auditoria da concessionária, que acionaram agentes da 4ª Delegacia de Polícia Civil de Porto Alegre. No local, foram encontrados 121 postes e 12 cruzetas que foram desviados do almoxarifado da empresa terceirizada contratada pela distribuidora para fazer a instalação dos equipamentos. O local, inclusive, era de propriedade do dono da empresa contratada.

O responsável pelo sítio foi conduzido para a delegacia para que fosse elaborado o boletim de ocorrência para a instauração do inquérito policial. O material, avaliado em cerca de R$ 180 mil, foi recuperado e levado até o Centro de Distribuição da CEEE Grupo Equatorial na cidade de Eldorado do Sul, para ser utilizado.