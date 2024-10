Previsão do tempo adia o início da Hamburgerberg Fest

A previsão de chuva nos próximos dias provocou o adiamento da 24ª Hamburgerberg Fest para o final de semana seguinte, de 18 a 20 de outubro, nas ruas do Centro Histórico de Hamburgo Velho, em Novo Hamburgo. Mesmo com o adiamento, as novidades da festa estão mantidas: um dia a mais de duração e a programação especial alusiva aos 200 anos da Imigração Alemã, com reforço de atividades ligadas às origens do Vale do Sinos.

"Como é um evento de rua, não podemos arriscar, porque a chuva inviabiliza todas as atividades. Monitoramos as previsões do tempo por vários canais e decidimos pelo adiamento", relata a produtora Luana Khodja. Se houver novas projeções de mau tempo, a data será novamente reprogramada.

A Hamburgerberg Fest terá também as já conhecidas atividades, aguardadas por milhares de admiradores: shows musicais de vários estilos, dança, exposições de arte, museus abertos, feiras de artesanato, antiguidades e colecionáveis, cinema de rua, oficinas culturais e, ainda, as delícias gastronômicas e cervejas artesanais. "É uma grande celebração para promover a cultura e valorizar o importante patrimônio que se tem em Hamburgo Velho", diz Angelo Reinheimer, curador da Fundação Scheffel e coordenador geral do evento. A programação completa e a confirmação da data podem ser acompanhadas pelas redes sociais (@hamburgerbergfest)