Feira de negócios do mercado pet ocorrerá na Fenac, em Novo Hamburgo

A Feira de Negócios para Animais de Estimação (Feipet) iniciará a 11ª edição no dia 3 novembro, nos pavilhões da Fenac, em Novo Hamburgo. O evento busca alavancar vendas e incentivar a qualificação profissional nos setores pet e vet e foi adiado em razão da enchente que atingiu o Rio Grande do Sul, no mês de maio. A iniciativa terá 70 expositores e projeta superar 8 mil visitantes, segundo a coordenadora da Feipet, Camila Cruz.

Além de expor novidades em acessórios, alimentos, cosméticos, laboratórios, equipamentos e sistemas, a 11ª Feipet apresentará tendências e proporcionará oportunidades de networking e negócios. E pela primeira vez, um podcast será gravado durante a feira, trazendo conteúdos sobre o setor e entrevistas com expositores e palestrantes.

Camila Cruz ainda lembra que essa é a maior feira profissional da categoria na Região Sul, voltada tanto a lojistas, empreendedores e acadêmicos do segmento, quanto médicos veterinários, groomers e banhistas. "Depois da maior tragédia que atingiu nosso estado, percebemos o apoio e o interesse dos expositores e visitantes em fazer acontecer a edição de 2024, pela importância do setor para a economia da região", afirma.

A fim de promover conhecimento qualificado e atualização profissional, a Feipet oferece uma programação especial aos participantes. Entre as atividades, está o Vet 360, seminário ministrado por profissionais renomados, com foco na técnica da Medicina Veterinária e nas competências voltadas para gestão e inovação.

Além disso, ocorre a tradicional competição de tosa Groomsul, que apresentará novos talentos e reconhecerá os profissionais do setor. As inscrições para o campeonato já estão abertas através do site oficial e, em breve, a programação completa da feira será divulgada nesse mesmo endereço eletrônico.