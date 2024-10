Corsan finaliza obras em bairro de Cachoeirinha

A Corsan concluiu a conexão de uma nova rede de 1,6 quilômetro à adutora de água tratada no bairro Vista Alegre, beneficiando cerca de 60 mil moradores de Cachoeirinha. Com um investimento de R$ 1 milhão, a obra deixa o sistema de abastecimento da Zona Norte do município independente, aumentando a vazão e pressão na distribuição, principalmente nos bairros Central Park, Vista Alegre, Chácara das Rosas, Betânia, Canarinho e Chico Mendes.

Na região, também será mantido o grupo motor-bomba, instalado em março, que manterá o aumento do fluxo de água para os bairros mais altos e a pressão nas redes dos bairros do Norte. A companhia adotou medidas para que a obra interferisse o mínimo possível na rotina dos moradores da região, como o método não destrutivo.

"Nos últimos anos, houve uma grande expansão dessa região no município de Cachoeirinha. Por isso vimos que era necessário fazer um reforço no abastecimento na Zona Norte da cidade com essas obras de melhorias. Além do grupo motor-bomba, na Avenida Frederico Ritter, e a conexão da adutora no Vista Alegre, estamos trabalhando para ativar o reservatório do Campo Belo e melhorar ainda mais o fornecimento de água em uma região que vem crescendo", afirma o gerente de operações, Cristiano Locateli.