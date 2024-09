Sistema de água de Igrejinha terá obras para ampliação

A Corsan iniciou, nesta quarta-feira (25), a ampliação do sistema de distribuição de água em Igrejinha, com a construção de uma nova rede na RS-115. Com investimento de R$ 1,5 milhão, serão implantados 2,8 quilômetros de tubulações, que atenderão residências, loteamentos, empresas e indústrias já em operação ou que pretendam se instalar próximo à rodovia.

A obra começou na Rua Emílio Lamb com a Rua das Pedreiras e seguirá até a David Gabriel Müller. A conclusão está prevista para novembro, se as condições do tempo forem favoráveis.

Serão construídas também duas redes que passarão por baixo da ERS-115 e vão levar água potável para os dois lados da rodovia. Será utilizado o método não destrutivo, que dispensa a necessidade de escavações na estrada. "Vamos usar equipamentos de alta tecnologia, que abrem o acesso subterrâneo para passagem dos tubos sem a necessidade de valas. É um método muito mais limpo e rápido, que tem como objetivo diminuir ou eliminar transtornos desse tipo de obra", explica o gestor de relações institucionais da Corsan na Região Sinos, Márcio Galarça.

Todos os projetos da Companhia - tanto para abastecimento de água como para coleta e tratamento de esgoto - estão direcionados à universalização do saneamento básico previsto pelo Marco Legal do Saneamento, estabelecido por lei federal. Até 2033, 99% da população deverá ter acesso à água potável e 90%, à coleta e ao tratamento de esgoto. Para alcançar esta meta nos 317 municípios que atende no Rio Grande do Sul, a Corsan planeja investir R$ 1,5 bilhão por ano até lá.