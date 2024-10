Shopping de Gravataí vai ganhar uma unidade do Tudo Fácil

A secretaria estadual de Planejamento, Governança e Gestão assinou, um termo de cooperação entre o Estado e o município de Gravataí para a implantação de uma unidade do Tudo Fácil na cidade. A rede concentra os principais serviços requisitados pelos cidadãos, como a confecção da carteira de identidade. A nova unidade será instalada no Gravataí Shopping, localizado em área estratégica, próximo ao Centro.

O ato que formaliza a parceria reuniu o secretário em exercício de Planejamento, Bruno Silveira, o titular da Secretaria Municipal de Administração, Modernização e Transparência de Gravataí, Gustavo Cavalheiro, o gerente-geral do Gravataí Shopping, Marcio Porto, e o coordenador-geral da AD Shopping, Mario Almeida.

"Conseguimos formalizar a parceria com o município em menos de um mês desde as tratativas iniciais e da primeira visita técnica ao shopping. Estamos trabalhando para fazer essa entrega o quanto antes, pois sabemos que é uma demanda antiga", destacou Silveira. "Temos muitos serviços oferecidos de forma digital pelo Tudo Fácil, mas a ampliação das unidades físicas ainda é necessária para atender os cidadãos em razão do acolhimento e do letramento digital."

A unidade Tudo Fácil a ser implantada em Gravataí atenderá, além da população local, cidadãos dos municípios de Cachoeirinha, Santo Antônio da Patrulha, Glorinha, Alvorada e Viamão, entre outras da região. O termo de cooperação firmado entre governo e prefeitura garante o fornecimento de serviços públicos municipais na unidade, além de servidores que farão o atendimento da população de todos os serviços, municipais e estaduais, até que o Estado finalize a contratação dos prestadores terceirizados.

Para a instalação do Tudo Fácil no Gravataí Shopping será assinado, nos próximos dias, o Contrato de Comodato para viabilizar a estrutura física, que colocará à disposição do público uma infraestrutura com segurança, climatização, estacionamento e fácil acesso.