Escola de educação infantil é inaugurada em Caxias do Sul

A prefeita em exercício de Caxias do Sul, Paula Ioris, participou da solenidade de inauguração da Escola de Educação Infantil Professora Luciane Maria Ferrari Schiavo. Localizada no bairro Desvio Rizzo, até o final deste mês, a escola estará em pleno funcionamento, mobiliada e pronta para receber as crianças.

O espaço receberá mais de 50 crianças para que possam, ainda neste ano, ter o direito de acesso à educação infantil garantido. A finalização da obra contou com o trabalho e o envolvimento de muitos profissionais. A escola possui capacidade para atender 53 crianças, sendo 32 no maternal e 21 no berçário. A partir de 2025, o local também receberá crianças da pré-escola.

No total são quatro salas para o maternal e duas para o berçário, além de contar com infraestrutura completa de lavanderia, sanitários para crianças, funcionários e público externo, cozinha, sala de atendimento, pátio externo e acesso coberto.

O Frei Jaime Bettega ressaltou que o objetivo da Rede Mão Amiga é multiplicar espaços. "Escola sempre vai ser dignidade, esperança, amor e prevenção. Agradecemos a prefeitura, de um modo especial, por esta sintonia com a proposta do Mão Amiga, agora também parceiro da educação. Nos sentimos contentes, se a vida tem significado ele brota quando alcançamos o olhar e o afeto em prol dos que mais necessitam."

A escolha do nome da Escola Professora Luciane Maria Ferrari Schiavo, presta uma homenagem a uma mulher cuja trajetória deixou marcas profundas em todos que a conheceram. Luciane era uma professora e profissional dedicada, uma mulher proativa e sensível, sempre envolvida com a educação e a literatura. Sua alegria e sorriso constantes são lembranças queridas por amigos e colegas. A escola leva o nome de uma mulher que, mesmo em meio aos desafios, tinha o brilho no olhar.

A prefeita em exercício de Caxias do Sul, Paula Ioris, salientou a gratidão pelo legado construído pela professora homenageada. "Com certeza a Luciane vai proteger muito as crianças que vão estar nesta escola", disse.