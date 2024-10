Eleições 2024: saiba como funcionará a votação em Santa Maria

os 209.393 eleitores habilitados para votar poderão utilizar as 637 secções da cidade para a eleição do Executivo municipal e do Legislativo ( confira aqui as mudanças nas seções eleitorais da cidade O município de Santa Maria, localizado na Região Central do Estado, é o quinto maior colégio eleitoral do Rio Grande do Sul. Neste domingo (6),poderão utilizar as 637 secções da cidade para a eleição do Executivo municipal e do Legislativo ().

Concorrem ao cargo de prefeito (a) dos candidatos: Alídio da Luz (PSOL), Dr. Moacir (PRD), Giuseppe Riesgo (Novo), Professor Burmann (PDT), Roberta Leitão (PL), Rodrigo Décimo (PSDB) e Valdeci Oliveira (PT). Outros 258 candidatos concorrem a uma das 21 cadeiras na Câmara.

Para o pleito, os usuários do transporte coletivo terão gratuidade na tarifa. A medida é válida para este domingo, das 6h às 18h. Também, haverá reforço de 30% da frota de veículos.

Além disso, os motoristas e pedestres devem estar atentos para as alterações em trechos de vias de Santa Maria por causa das eleições municipais. As intervenções ocorrem a partir das 6h deste sábado (5) e seguem no domingo (6), quando ocorre o pleito. Serão bloqueios no entorno do Cartório da 135ª Zona Eleitoral, localizada na avenida Medianeira, 2.053. Ainda, não será permitido o estacionamento de veículos em frente aos locais de votação.