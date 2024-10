Eleições 2024: saiba como funcionará a votação em Pelotas

O município de Pelotas, no Sul do Estado, terá passe livre e incremento de 33% nos horários das linhas do transporte público para o domingo (6) de eleições municipais. A cidade é o quarto maior colégio eleitoral do RS. Neste ano, serão 248.631 eleitores aptos a votar para os cargos do Executivo e Legislativo nas 760 secções da cidade. Deste total, sete tiveram alterações de local deste as eleições de 2022 (confira aqui as mudanças nos locais de votação).