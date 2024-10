Arroio do Meio implementa plataforma online de saúde

Com o objetivo de inovar o atendimento na secretaria de Saúde, o município de Arroio do Meio investe na implantação de uma plataforma para agendamentos, informações automatizadas e de maneira eletrônica via Whatsap. Por meio desta plataforma, será possível realizar o agendamento de consultas multiprofissionais e de transporte, tirar dúvidas, enviar documentos, entre outras funcionalidades.

Conforme o secretário da pasta, Gustavo Kasper, esse projeto de informações automatizadas está em desenvolvimento pela equipe de TI do município há oito meses, e se inicia pela secretaria de Saúde com previsão de ser desenvolvido e oportunizado em todas as secretarias. "O sistema é pioneiro nos municípios da região, por ser um projeto próprio do município e passará por um período de testes, podendo sofrer ajustes conforme for necessário", destaca.

A comunidade pode contatar o sistema automatizado em horário de expediente, de segunda a sexta-feira, durante os horários de atendimento dos postos de saúde. Lembrando que a plataforma contempla a Unidade Básica de Saúde do Centro e as Estratégias de Saúde da Família (ESFs) instalados nos bairros Aimoré, Bela Vista, Rui Barbosa e São Caetano. A medida só não poderá ser usada em situações de Emergência. Nesses casos, orienta-se contatar o Samu pelo 192 ou o quartel do Corpo de Bombeiros.