Central de operações é instalada em Caxias do Sul

a concessionária Luz de Caxias do Sul A instalação de um Centro de Controle de Operações no departamento de iluminação pública da Secretaria de Obras e Serviços Públicos foi concluído em Caxias do Sul. Recentemente,finalizou a instalação do equipamento, que já está em funcionamento.

A central da Prefeitura é espelhada com a da concessionária, ou seja, as informações nos dois equipamentos são as mesmas. Nela, é possível visualizar, em tempo real, onde as equipes estão trabalhando, a distribuição dos pontos de iluminação pública dentro da cidade, os pontos que já foram modernizados e aqueles que ainda vão ser modernizados. Também é possível acompanhar as ordens de serviços e fazer inserções de chamados, observar os prazos de atendimento e extrair relatórios de acompanhamento.

Em breve, também estará funcionando o sistema de telegestão dos pontos de iluminação, que serão instalados em cerca de 30% das vias públicas da cidade. A telegestão permite detectar automaticamente quando ocorre uma falha, como lâmpada queimada, por exemplo, gerando instantaneamente uma ordem de serviço para a concessionária fazer o reparo.

As ruas que terão telegestão vão obedecer os critérios técnicos estabelecidos na norma brasileira regulamentadora da iluminação pública. Serão vias coletoras, de tráfego intenso ou médio, com separação de pistas, vias de mão dupla, com cruzamentos e travessias de pedestres, e vias radias e urbanas de interligação entre bairros, com tráfego de pedestres elevado. O sistema de telegestão também estará inserido no Centro de Controle de Operações.