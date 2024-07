Consórcio Luz de Caxias do Sul cria canal de atendimento

O consórcio Luz de Caxias do Sul, parceria público-privada da iluminação, está implementando um novo canal de atendimento à população. Com isso, o número 156 do Alô Caxias deixará de receber solicitações referentes à iluminação pública gradativamente.

A partir desta segunda-feira (1), a população já deve abrir os protocolos de atendimento de iluminação pública pelo call center 0800 000 4062. O Alô Caxias 156 permanecerá recebendo os protocolos de iluminação durante o período de transição das plataformas, até o dia 14 de julho.

A partir do dia 15 de julho, o atendimento referente à iluminação pública no Alô Caxias 156 será desativado, sendo feito de forma integral pelo Consórcio Luz de Caxias do Sul via call center. Vale ressaltar que apenas o atendimento referente à iluminação púbica será desativado do Alô Caxias, os outros atendimentos permanecem funcionando normalmente.

Outra novidade é que a concessionária também vai oferecer atendimento presencial para a abertura de protocolos no endereço da empresa, localizada na BR-116, nº 16.585, bairro De Lazzer. Esse atendimento também estará disponível a partir de 15 de julho. O Consórcio Luz de Caxias do Sul ainda trabalha para habilitar o site e o aplicativo para smartphones e tablets que também vão ofertar a abertura de atendimentos. A previsão é que as ferramentas estejam disponíveis para a população a partir do dia 1º de agosto.

O consórcio Luz de Caxias do Sul completou três meses em junho, encerrando a primeira fase da operação que marcou o início da manutenção do parque de iluminação da cidade. Atualmente a empresa está atuando com 11 equipes. Até o momento, foram substituídos 7.677 pontos de iluminação e o número de demandas reprimidas é de 5.900.

A partir de julho, a parceria público-privada da iluminação dará início à fase II, voltada à modernização de toda a rede da cidade. " A expectativa é que a partir de agora o processo ocorra de forma mais rápida, visto que todas as lâmpadas serão trocadas, e não apenas as queimadas", ressaltou o secretário de Obras e Serviços Públicos, Norberto Soletti.