Gramado sedia encontro de mulheres empreendedoras

O IBEF-RS Mulher, braço do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do RS que visa o apoio a carreiras femininas, promove nos dias 27 e 28 de setembro, em Gramado, a 1ª Convenção IBEF-RS Mulher. A abertura está prevista para às 15h do dia 27, e na sequência palestra sobre governança com a fundadora da Governança Orgânica e conselheira de administração e consultora Michelle Squeff.

Às 16h30 é a vez do tema "A Manipulação Algorítmica das Decisões Humanas", com a advogada e palestrante Roberta Scalzilli. Encerrando o primeiro dia de atividades, ocorre a participação do empresário Luciano Peccin, com a "História do Natal Luz", às 17h45.

No sábado (28), às 9h, é a vez da CEO da Fruki Aline Eggers, com o "Case Fruki". Encerrando o evento, um bate-papo com Adriana Godim, Sonia Silvério e Lisi Oliveira sobre "Investimentos e Alavancagem Patrimonial", das 10h às 11h15, com mediação de Daniela Tiskievicz. "Este evento será uma oportunidade para reunirmos as mulheres de negócios gaúchas em torno de temas importantes para suas vidas profissionais e pessoais. Acreditamos que este congresso sirva para promover um ambiente propício para negócios", comenta Liliane Guerreiro, coordenadora do IBEF Mulher.